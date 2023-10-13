«Вечная память Солдатам», - глава Карелии сообщил о четверых погибших на спецоперации земляках

Карелия прощается со своими земляками, погибшими в ходе СВО.

Глава Карелии рассказал на своей странице в соцсети о четверых погибших земляках, участниках спецоперации.

Карелия прощается со своими земляками, погибшими в ходе СВО, сообщил Артуп Парфенчиков.



Это Илья Молодкин. Сержант. Служил в пушечном артиллерийском взводе. Петрозаводчанин.



Дмитрий Крисанов. Старший сержант. Гранатомётчик мотострелкового отделения. Петрозаводчанин.



Антон Дёмкин. Рядовой. Водитель-мастер. Житель Питкярантского района.



Дмитрий Дорофеев. Старшина. Заместитель командира взвода. Житель Суоярвского района.



Семьям погибших руководитель республики выразил глубокие соболезнования.



«Вечная память Солдатам», — написал глава региона.