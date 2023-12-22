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«Вечная память солдату», — в ходе СВО погиб житель Петрозаводска

Новости. Общество
10:01, 25 Декабря 2023
фото: © kokotewan / Adobe Stock

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Николай Юрьевич Логинов погиб в ходе специальной военной операции.

Как в личном профиле рассказала глава Петрозаводска, в ходе СВО погиб водитель автомобильного взвода Николай Юрьевич Логинов.

«Наш земляк. Он жил рядом. Ушел защищать всех нас и будущее наших детей. Погиб в ходе специальной военной операции», — сообщила градоначальница.



«Приношу глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и боевым товарищам Николая Юрьевича. Скорбим вместе с вами.
Вечная память солдату, вечная слава герою!», — написала Колыхматова.

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