«Вечная память солдату», — в ходе СВО погиб житель Петрозаводска

Николай Юрьевич Логинов погиб в ходе специальной военной операции.

Как в личном профиле рассказала глава Петрозаводска, в ходе СВО погиб водитель автомобильного взвода Николай Юрьевич Логинов.



«Наш земляк. Он жил рядом. Ушел защищать всех нас и будущее наших детей. Погиб в ходе специальной военной операции», — сообщила градоначальница.





«Приношу глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и боевым товарищам Николая Юрьевича. Скорбим вместе с вами.

Вечная память солдату, вечная слава герою!», — написала Колыхматова.