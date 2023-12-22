«Вечная память солдату», — в ходе СВО погиб житель Петрозаводска

Николай Юрьевич Логинов погиб в ходе специальной военной операции.
Как в личном профиле рассказала глава Петрозаводска, в ходе СВО погиб водитель автомобильного взвода Николай Юрьевич Логинов.
«Наш земляк. Он жил рядом. Ушел защищать всех нас и будущее наших детей. Погиб в ходе специальной военной операции», — сообщила градоначальница.
«Приношу глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и боевым товарищам Николая Юрьевича. Скорбим вместе с вами.
Вечная память солдату, вечная слава герою!», — написала Колыхматова.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание