«Вечная память тебе, братишка»: в Беломорске простятся с погибшим в ходе СВО земляком

Прощание с Киуру Аркадием, погибшим в ходе Специальной военной операции, состоится в эти выходные.
Как сообщили в паблике VK беломорской районной газеты «Беломорская трибуна», прощание с Киуру Аркадием Юрьевичем, погибшим в ходе специальной военной операции, состоится в субботу, 20 декабря 2025 г., в траурном зале г. Беломорска с 10 до 12 часов.
— Вечная память, тебе, братишка. Ты настоящий герой. Спи спокойно.
— Вечная память герою и близкому человеку.
— Вечная память помним, любим, скорбим, — написали земляки и знакомые бойцы в комментариях в соцсети.
Ранее мы сообщали, что в ходе СВО погиб молодой житель Медвежьегорского района Евгений Кузьмин.