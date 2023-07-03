«Вечная память тебе, Солдат»: уроженец Карелии погиб в ходе СВО

Артур Парфенчиков сообщил о гибели петрозаводчанина, командира отделения, на спецоперации.
Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети сообщил о гибели в ходе СВО уроженца Петрозаводска Игоря Маттиева.
Погибший был сержантом контрактной службы и командиром отделения.
«Невосполнимая и горькая утрата. Приношу глубокие соболезнования семье Игоря, — написал Артур Парфенчиков. — Вечная память тебе, Солдат. Скорбим».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание