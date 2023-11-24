«Вечная память…» — в Карелии простились с легендарным учителем

В воскресенье простились с Верой Леонидовной Исаковой, учительницей начальных классов, ветераном Великой Отечественной войны.

В воскресенье, 26 ноября, в Беломорске простились с Верой Леонидовной Исаковой, легендарной учительницей начальных классов средних школ № 1 и № 2, ветераном Великой Отечественной войны, кавалером ордена Отечественной войны II степени, ветераном труда, ветераном Карельского фронта. Об этом сообщили власти Беломорского района.





Вера Леонидовна родилась в 1926 году в городе Сорока, ныне Беломорск. Когда семилетка — бывшая школа № 2 — была позади, грянула Великая Отечественная, и Вера записалась на курсы радистов. Служила юная девушка в штабе действующей армии. Победу праздновала уже в Петрозаводске, в студенческом общежитии. Впереди была мирная жизнь.



Сначала она работала в средней старой школе № 1 учителем начальных классов и воспитателем группы продленного дня. Потом — в Беломорской средней школе № 2.



Вся жизнь Веры Леонидовны была связана с педагогической деятельностью, ее трудовой стаж — 40 лет. За время работы в школе, которая стала вторым домом, Вера Леонидовна Исакова стала олицетворением преданности выбранному делу.

В официальном паблике района процитировали воспоминания Веры Леонидовны: «Во внеурочное время занималась с детьми в драмкружке, ставили пьесы, с которыми выступали в воинской части. А жалела больше тех, у кого не всё благополучно было дома. Считаю, что доброта — это главная черта характера настоящего учителя. И ещё справедливость — вот то качество, без которого невозможен воспитательный процесс школы».





В 1990 году Вера Леонидовна вышла на заслуженный отдых.

За свою жизнь Вера Леонидовна была награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Ветеран Карельского фронта», орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова и юбилейными медалями.



«Вечная память…» — написали в сети.