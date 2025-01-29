Вечная проблема: жители Петрозаводска недовольны закрытыми мусорными контейнерами

В сети жители Петрозаводска обсудили, виноваты ли закрытые контейнеры в антисанитарии.

В паблике «Мой Петрозаводск» жители города жалуются на закрытые мусорные контейнеры.

«Закрыли контейнеры для чего? Чтобы мусор кидали рядом с ними?» — написали в посте. По их мнению, особенно остро эта проблема стоит для тех, кто спешит на работу или по своим делам. Многие не хотят пачкать руки, пальто или куртку, открывая контейнеры. В результате мусор остается на улице, привлекая животных и насекомых.

В комментариях мнения подписчиков разделились — кто-то поддержал возмущение автора поста, а кто-то наоборот назвал его слишком «нежным».