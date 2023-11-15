«Вечная слава Героям...» — на спецоперации погибли двое жителей Карелии

Максим Николаевич Удодов и Анатолий Александрович Попков погибли на СВО.

О гибели двоих земляков рассказали власти Сортавальского района.

«С прискорбием сообщаем о гибели при исполнении воинского долга наших земляков, жителей Сортавальского района Максима Николаевича Удодова и Анатолия Александровича Попкова», — сообщили в официальном паблике района.



Младший сержант, водитель автомобильного отделения роты обеспечения Максим Николаевич Удодов и рядовой, командир мотострелкового отделения Анатолий Александрович Попков

погибли в ходе проведения специальной военной операции.



«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших воинов. Вечная слава Героям, вечная им память!» — написали в сети.



Церемония прощания с Максимом Николаевичем Удодовым состоится в пятницу,17 ноября, в 11.00, в траурном зале на улице Спортивной, 39.

Церемония прощания с Анатолием Александровичем Попковым состоится также в пятницу, 17 ноября, в 14.00 в траурном зале.