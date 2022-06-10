Вечные гранитные поребрики выкорчевали из земли ради благоустройства Левашовского бульвара в Петрозаводске

Сегодня, 13 июня, в связи с реконструкцией на Левашовском бульваре сняли ограждения и вынули из земли вечные гранитные поребрики, сообщила общественница.

На своей странице в соцсети известная в Петрозаводске общественница Юлия Свинцова сообщила, что сегодня, 13 июня, полным ходом идет подготовка Левашовского бульвара к реконструкции.

Вдоль бульвара снимают забетонированные ограждения, которые были установлены в ноябре прошлого года.

«Обещаны столбы с иллюминацией по периметру. В связи с этим на днях были вынуты из земли вечные гранитные поребрики по краю бульвара. В данный момент бульдозер расширяет оставшуюся от них канаву, сдвигая и опрокидывая землю с растущими на ней кустами в сторону газонов бульвара», - написала Юлия и опубликовала фото.

По словам общественницы, в прошлом году сотрудники мэрии сажали новые кустики-прутики на краю нижней части бульвара.

«Получается, их ждёт такая же участь, как и эти крупные, уже цветущие, кусты спиреи», - предположила горожанка.

Напомним, что Левашовский бульвар планируют ждет масштабное благоустройство на 111 млн рублей.