«Вечный огонь – это не место для игр»: Глава Петрозаводска прокомментировал акт вандализма

Владимир Любарский высказался о ситуации с погасшим Вечным огнем, который накануне забросали снежками дети.

Напомним, инцидент произошел 7 декабря. Как рассказали очевидцы в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» в районе 14.30 двое мальчиков лет 10 засыпали Вечный огонь снегом.

«Допускаю, что у ребят не было злого умысла, возможно, ими двигало простое любопытство, желание провести опыт, - прокомментировал мэр города Владимир Любарский. - Но место для своих исследований они выбрали бездумно».

Глава Петрозаводска надеется, что такие истории больше не повторятся.

«И здесь не нужно полагаться на камеры и полицию. Есть более действенное средство - с детьми нужно говорить! Им следует знать, что для Города воинской славы, для города, пережившего оккупацию, такие действия – не допустимы! Вечный огонь – это не место для игр. Это символ памяти о тех, кто отдал свои жизни ради наших…», - подытожил Владимир Любарский.