«Вечный огонь» в Петрозаводске перевели на природный газ

Газификация добралась до мемориала «Вечный огонь» в Петрозаводске.

В пятницу, 26 мая, мемориал «Вечный огонь» в столице Карелии перевели с сжиженного на природный газ. Для этого под Лососинкой и через парк «Ямка» сотрудники ПАО «Газпром» проложили 260-метровую трубу, а также смонтировали оборудование.



«Перевести мемориалы на природный газ поручил президент России Владимир Путин. Задача выполнена. И новый трубопровод, и оборудование безвозмездно установила газораспределительная компания», - отметил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.



Правом перенести огонь наделили участника Великой Отечественной войны Константина Панова и воспитанника карельского кадетского корпуса им. А. Невского Даниила Афанасенко.



Вечный огонь у могилы неизвестного солдата в Петрозаводске был зажжен почти 54 года назад – 28 июня 1969 года, в день 25-летия освобождения города от оккупации. Все это время он работал на сжиженного газе, сейчас главный петрозаводский мемориал перевели на более надежный и экономичный природный газ, сообщили на церемонии.