Вечный «потоп»: коммунальщики не могут справиться с течью рядом с консерваторией Петрозаводска

Работы по восстановлению сетей ливневой канализации у здания консерватории на улице Ленинградской в Петрозаводске продолжатся как минимум до сентября.

Течь, образовывавшаяся около пяти месяцев у здания консерватории, до сих пор не устранена. Об этом пишет на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский, который сообщил хорошую и плохую новости о засоре ливневки.

«Начну с хорошей. В ходе работ на ливневой канализации возле здания Петрозаводской консерватории удалось устранить засор из корней деревьев, выявленный МКУ „Служба заказчика“ при помощи телеинспекции. Первый этап работ завершён. Почему первый? Тут мы и переходим ко второй новости. Течь у здания консерватории пока не устранена: вверх по трубе имеется ещё одна пробка уже от другого дерева. Корни проникли внутрь в месте раструбов — соединительных элементов ливневой канализации. Сейчас ведётся оперативная разработка проектной документации по второму этапу восстановления ливневки. В ближайшее время ремонт возобновится. Крайний срок выполнения работ остаётся прежним — до начала нового учебного года», — пишет мэр.

Напомним, течь воды из колодца на улице Ленинградской была зафиксировала еще в апреле. По словам главы Петрозаводска Владимира Любарского, корни дерева проросли в дренажную трубу и устроили потоп на дороге. В июле дорогу рядом с консерваторией перекопали.