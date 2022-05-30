«Ведьмины котлы» и «Дочь ветров» обнаружены в нацпарке Карелии (ФОТО)

Сотрудники Водлозерского парка сообщили о редких растениях, обнаруженных на их территории.

Специалисты нацпарка «Водлозерский» обнаружили в большом количестве крансокнижный гриб саркосому шаровидную. Об этом сообщает паблик нацпарка.

«Весной 2021 года нами были обнаружены три экземпляра гриба саркосомы шаровидной. Это была первая подобная находка на Водлозерье, до этого саркосому отмечали только в Архангельской части парка. Этот же год порадовал обилием краснокнижного гриба (саркосома занесена в Красные книги России и Архангельской области). В одном месте мы отметили группировку из 33 саркосом. Всего за время экспедиции „ведьминых котлов“, как называют саркосому за характерный внешний вид, было найдено около сорока. А с учетом находок коллег из опергруппы, только что вернувшихся с территории, даже больше», — заявила ведущий специалист по экологическому мониторингу Елена Кулебякина.

Также была обнаружена куртина ветреницы дубравной — нежного весеннего цветка, «дочери ветров». Ее нашел старший государственный инспектор Евгений Холодов. Специалисты парка следят за распространением ветреницы. Они делают вывод, что распространение связано, в первую очередь, с транспортными путями.



«Мы заметили, что ветреница распространяется вдоль дорог. Есть большой территориальный разрыв между обширными зарослями ветреницы, находящимися примерно в 60 км., и нашими двумя небольшими группами. Обе они встречены у дорог, причем в первой найденной точке ветреницы растут не только у обочины, но и прямо в дорожных колеях», — сказала Елена Кулебякина.

Также специалисты обнаружили несколько участков, где обитает зверек летяга. Кроме того, были найдены неизвестные грибы, которые будут определять специалисты из КарНЦ РАН.

Сообщается, что в Водлозерском парке в конце мая состоялась очередная экспедиция по поиску редких видов флоры и фауны. С 2019 года такие экспедиции, привязанные к срокам цветения орхидей, организуются регулярно. Их основная задача — поиск краснокнижных орхидных, в первую очередь, — калипсо луковичной и венерина башмачка настоящего. И если крупное местопроизрастание венерина башмачка уже найдено на Водлозерье, то поиск калипсо все еще не увенчался успехом.