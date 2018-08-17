Управление труда и занятости Карелии обзавелось ведомственными наградами

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И.о. начальника Управления труда и занятости республики Наталья Кушнерова подписала приказ о ведомственных наградах.
Согласно документу, к ним относятся, благодарность и почетная грамота управления.
"Вручение ведомственной наградой производится в торжественной обстановке руководителем, лицом, его замещающим, или заместителем руководителя", - отмечается в приказе.
Почетная грамота и благодарность являются поощрением за добросовестный труд в сфере труда, охраны труда, содействия занятости населения и трудовой миграции на территории республики.
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