Управление труда и занятости Карелии обзавелось ведомственными наградами

И.о. начальника Управления труда и занятости республики Наталья Кушнерова подписала приказ о ведомственных наградах.

Согласно документу, к ним относятся, благодарность и почетная грамота управления.

"Вручение ведомственной наградой производится в торжественной обстановке руководителем, лицом, его замещающим, или заместителем руководителя", - отмечается в приказе.

Почетная грамота и благодарность являются поощрением за добросовестный труд в сфере труда, охраны труда, содействия занятости населения и трудовой миграции на территории республики.