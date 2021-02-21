Ведущая "Давай поженимся!" назвала четыре качества хорошей жены

Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале Роза Сябитова назвала четыре качества, которыми, по ее мнению, должна обладать хорошая жена.

Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram, передает Лента.ру.

Сябитова объяснила, что у женщины в браке будет мало свободного времени для себя, поскольку она должна будет уделять время мужу, детям и заниматься хозяйством. Поэтому, чтобы семейная жизнь ей "не показалась рабством", к ней нужно подготовиться заранее. Она сравнила это с подготовкой матросов к длительному морскому путешествию.

По мнению Сябитовой, невеста должна приучить себя рано вставать. Во-вторых, она должна "научиться готовить не для себя, а для других, и хорошо бы быстро, но вкусно". Кроме того, будущим женам следует тренировать в себе терпение и дисциплину. Самым важным качеством телеведущая назвала уважительное отношение к субординации.

Она сравнила мужа с капитаном корабля, а жену и детей с его помощниками. В зависимости от того, как супруга будет помогать мужчине "командовать семейный фрегатом, зависит безопасность и комфорт всего путешествия", заключила Роза Сябитова.