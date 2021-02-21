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Ведущая "Давай поженимся!" назвала четыре качества хорошей жены

Новости. Общество
21:20, 21 Февраля 2021
фото: инстаграм: syabitova_roza
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Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале Роза Сябитова назвала четыре качества, которыми, по ее мнению, должна обладать хорошая жена.

Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram, передает Лента.ру.

Сябитова объяснила, что у женщины в браке будет мало свободного времени для себя, поскольку она должна будет уделять время мужу, детям и заниматься хозяйством. Поэтому, чтобы семейная жизнь ей "не показалась рабством", к ней нужно подготовиться заранее. Она сравнила это с подготовкой матросов к длительному морскому путешествию.

По мнению Сябитовой, невеста должна приучить себя рано вставать. Во-вторых, она должна "научиться готовить не для себя, а для других, и хорошо бы быстро, но вкусно". Кроме того, будущим женам следует тренировать в себе терпение и дисциплину. Самым важным качеством телеведущая назвала уважительное отношение к субординации.

Она сравнила мужа с капитаном корабля, а жену и детей с его помощниками. В зависимости от того, как супруга будет помогать мужчине "командовать семейный фрегатом, зависит безопасность и комфорт всего путешествия", заключила Роза Сябитова.

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