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Ведущая марафонов стройности рассказала, как похудеть до Нового года

Новости. Общество
00:10, 16 Декабря 2022
фото: © Africa Studio / shatterstock

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Эксперт дала советы желающим скинуть несколько килограммов до новогодних праздников.

Популярный саратовский блогер, ведущая марафонов стройности Юлия Калачева считает, что до Нового года еще есть время скинуть небольшое количество килограммов и без зазрения совести расслабиться за новогодним столом. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24».

По словам Юлии, главное — не голодать. «Ешь и худей» — вот мой главный принцип снижения веса. При этом есть нужно не менее пяти раз в день и не допускать интервалов между приемами пищи более четырех часов. Трапеза должна длиться не менее 15 минут. Оптимальная продолжительность приема еды должна составлять 20-25 минут. И в течение этого времени нужно тщательно пережевывать пищу. А перед едой лучше выпить пол стакана чистой воды комнатной температуры (холодные напитки затрудняет пищеварение и повышает аппетит. В день нужно выпивать не менее 1,5 литра воды.

В числе секретов блогера — употребление животного белка в каждый прием пищи. Например, филе грудки курицы или индейки, телятину, нежирную рыбу, любые морепродукты.

«Не отказывайтесь от первого блюда. Оно должно обязательно присутствовать в вашем рационе! Главное правило его приготовления не добавлять ни грамма масла и варить из нежирных сортов мяса. Во все приемы пищи, кроме белковых продуктов, обязательно добавьте овощи. Это могут быть свежие овощи, либо чуть притушенные. Подойдут даже солёные огурцы. Порция овощей за каждый прием пищи должна быть не менее ста граммов. Это создаст объем в желудке и вызовет чувство сытости», — отметила Юлия Калачева.

Эксперт советует также включить в свой рацион макароны, картофель, бобовая крупы, чёрный либо ржаной хлеб.

«Небольшая порция сложных углеводов даст вам энергию и насытит надолго. Главное, не нужно есть все это перед сном», — уточняет блогер.

Отказаться же желающим похудеть необходимо от сахара и алкоголя.

«От алкоголя, на время похудения, лучше отказаться совсем. Но это стоит того! Ваше лицо просто помолодеет лет на пять, как минимум, уйдут отёки и одутловатость», — отметила ведущая марафонов стройности.

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