Ведущая передачи "Дом-2" назвала секс лучшим спортом

Телеведущая Ольга Орлова рассказала о том, как заботится о фигуре и поделилась мнением о любимом виде спорта.

Ольга Орлова дала эксклюзивное интервью изданию 7days.ru. Телеведущая поделилась секретом идеальной фигуры.

"У меня, как и у всех есть "гуляющие" 5 кг. Но я никогда не изнуряла себя диетами, ем все, что мне хочется. И даже кусок торта на ночь на каком-то празднике или дне рождения – это святое! Если я вижу, что немного поправилась, то просто уменьшаю порции. Я не ем мясо, я — рыбоед. И очень люблю фрукты, которые не всегда совместимы с диетами. В общем, я не отказываю себе в радостях еды. Могу даже печенье какое-то вкусное съесть, что уж там!", - сказала Орлова.

На вопрос о любимом виде спорта телеведущая ответила так:

"Любимый и единственный спорт — это секс!", - заявила Ольга Орлова.