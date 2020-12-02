Ведущая Первого канала "поговорила со звездами" и узнала дату окончания пандемии

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева дала свой прогноз об окончании пандемии коронавируса.

В Instagram она узнала предполагаемую дату, сославшись на звезды, передает Лента.ру.

"Делюсь с вами светом в ночи и надеждой, что вся хмарь рассеется как дым 21 марта", — написала она. По словам ведущей, эту информацию "звезды говорят".

Андреева добавила, что в переводе с санскрита подобные периоды называются "грязная вода" и бывают приблизительно раз в 60 лет. "Когда вдруг какая-то муть возникает из ниоткуда и уходит в никуда", — подчеркнула она и призвала дождаться скорого окончания тяжелой ситуации.

Ранее Андреева опубликовала комментарий под постом бизнесмена Яна Яновского в Instagram с критикой сообщений об опасности COVID-19. Автор призывал людей носить маски в театре, чтобы защитить окружающих.

Андреева же посчитала опасения о вирусе крайне преувеличенными и оценила ситуацию фразой "примитивно дурят народ". По мнению ведущей, по всему миру уровень смертности не повысился и даже стал ниже, а постоянно носить защитные маски опасно для здоровья. Позже она удалила комментарий.