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Ведущая в Карелию трасса «Кола» будет полностью перекрыта на одном из участков

Новости. Общество
17:20, 03 Августа 2022
фото: © pixabay.com / dimitrisvetsikas1969

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Остановка движения произойдет в Ленинградской области в ночь с 10 на 11 августа.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 26 километре автотрассы «Кола» в Ленинградской области, в Колтушском сельском поселении в ночь с 10 на 11 августа будет полностью перекрыто движение автотранспорта.

Трасса будет полностью закрыта с 0.10 до 0.30 ночи.

«В связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта на Р-21 „Кола“ в обоих направлениях. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На время работ будут установлены дорожные знаки, барьеры, смонтирована световая сигнализация. Также будут привлечены машины прикрытия.      

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут» — добавил Пузыревский.

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