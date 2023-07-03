Ведущая в Карелию трасса серьезно снизит пропускную способность

Трассу «Кола» перекроют на полмесяца из-за ремонта.

На федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области будет частично перекрыта одна из полос в сторону Мурманска. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Причиной станет ремонт дороги.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 14 по 31 июля будет попеременно перекрываться одна полоса движения в направлении Мурманска. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч. Движение в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Заявленные с 14 по 31 июля сроки работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной трассы Р-21 „Кола“ с 40 по 52 километр, между городом Кировск и посёлком Приладожский» — добавил Пузыревский.