Ведущая в Карелию трасса в понедельник окажется закрыта

На трассе «Кола» в Ленинградской области разведут мост.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупредили автомобилистов, что на трассе «Кола» в понедельник, 4 декабря, в течение 45 минут будет перекрыто движение.

«Для проведения осмотра конструкций разводного пролёта моста, диагностики механических и автоматизированных систем, представителями подрядной организации будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. В период с 15.00 до 15.45 движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В Управлении принесли извинения за временные неудобства и попросили учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.