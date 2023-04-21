Ведущая в Карелию трасса встанет из-за «Вани Коммуниста»

Движение по федеральной трассе «Кола» в четверг, 29 июня, остановится на из-за разводки Ладожского моста.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что 29 июня с 10.00 до 10.45 разведут мост через Неву.

Вниз по реке пойдет барже-буксирный состав «Ваня Коммунист», «ВЭШ № 31004» и «ВЭШ № 31005».

Напомним, мост расположен на 40 километре автодороги Р-21 «Кола» рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.

Управление дорог просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.