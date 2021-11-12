Ведущие предприятия АПК Карелии объявили о приеме на работу более 50 специалистов

агроПредприятия сельского и рыбного хозяйства и пищевой промышленности Карелии готовы принять на работу более 50 специалистов на различные должности, в основном, для рабочего персонала.

Список вакансий разместило на своем официальном сайте министерство сельского хозяйства.

Вакансии имеются на всех государственных совхозах и крупных коммерческих предприятиях — например молокозаводе «Славмо», хлебозаводе «Сампо», Петрозаводском ликероводочном заводе и многих других.

Всего в перечне 14 предприятий.