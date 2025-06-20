Ведущий канала «Моя планета» освоил традиционные профессии Карелии

Один из выпусков первого сезона проекта «Свой среди других» сняли в Карелии.

Ведущий телеканала «Моя Планета» Андрей Понкратов побывал на острове Кижи, а также на севере Карелии — на Белом море. Это была не просто туристическая поездка, он попробовал себя в нескольких традиционных профессиях.

«Из всех профессий, которые я попробовал в Карелии, больше всего мне зашел косильщик водорослей. Люди, натуральным образом, ходят во время отлива по морскому дну, по колено в воде и скашивают под корешок фукус», — рассказывает о своих впечатлениях Андрей Понкратов.

По признанию ведущего, он также оценил опыт работы плотником-реставратором на острове Кижи. Во время «тестирования» этой специальности ведущий создал лемех, деревянный лепесток, который крепится гвоздями к куполу церкви. Еще Андрею посчастливилось поработать в Карелии судостроителем, эта профессия ему тоже пришлась по душе — на съемках он сшивал медными заклепками и гвоздями лодочные борта.

Суть нового телевизионного проекта — погружение в быт местного населения, изучение уникальных профессий и ремесел, наиболее ярко характеризующих тот или иной уголок мира.

Премьера нового проекта «Свой среди других» состоится уже осенью на телеканале «Моя Планета».