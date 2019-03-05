Ведущий нездоровый образ жизни петрозаводчанин позарился на дорогой парфюм

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Мужчина украл из магазина дорогую туалетную воду, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска с сообщением о хищениях товаров обратились представители магазина косметики. Учет показал, что с прилавков исчезло по экземпляру женской и мужской туалетной воды стоимостью 10 и 12 тысяч рублей.
Сотрудникам полиции при установлении личности подозреваемого помогли записи камер видеонаблюдения. На них был запечатлен гражданин, совершавший кражи.
Он знаком правоохранителям – 29-летний петрозаводчанин ранее судим, ведет нездоровый образ жизни. Похищенный товар мужчина продал.
На подозреваемого завели уголовные дела.
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