Ведущий нездоровый образ жизни петрозаводчанин позарился на дорогой парфюм

Мужчина украл из магазина дорогую туалетную воду, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с сообщением о хищениях товаров обратились представители магазина косметики. Учет показал, что с прилавков исчезло по экземпляру женской и мужской туалетной воды стоимостью 10 и 12 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции при установлении личности подозреваемого помогли записи камер видеонаблюдения. На них был запечатлен гражданин, совершавший кражи.

Он знаком правоохранителям – 29-летний петрозаводчанин ранее судим, ведет нездоровый образ жизни. Похищенный товар мужчина продал.

На подозреваемого завели уголовные дела.