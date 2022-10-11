Ведущий вуз Карелии вошел в число лучших по стране

ПетрГУ занял первое место по одному из параметров в рейтинге лучших вузов России.

Специалисты крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru составили рейтинг лучших российских вузов, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов.

Рейтинг был составлен на основе 5 параметров: популярность вуза в своем регионе, востребованность выпускников вуза у работодателей, относительный уровень ожидаемых зарплат у выпускников, стаж и текущая трудоустроенность.

В общем рейтинге первое место получил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Кроме того, в первую десятку вошли еще 5 вузов из Москвы, а также по одному из Санкт-Петербурга, Татарстана, Вологодской и Свердловской областей. Петрозаводский государственный университет занял в рейтинге 255 место.

Впрочем, по одному из параметров ПетрГУ стал лучшим в стране. Популярность вуза, где учитывалось соотношение выпускников конкретного вуза к общему числу выпускников в регионе, у ПетрГУ оказалась на высоте. По этому параметру ведущий вуз Карелии набрал 98% — в преследователях лишь Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского с 97% и Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова из Якутии с 95%.

«Рейтинг в равной степени рассчитан на будущих студентов, на работодателей и на вузы. Абитуриенты получают помощь с ориентирами, компании — список самых востребованных вузов, выпускники которых уже достигли успехов на рынке труда и показывают реальный результат для бизнеса, а учебные заведения — престижный инструмент привлечения новых студентов», — уточнила Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru.