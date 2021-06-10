Ведущим промышленным предприятиям Карелии требуются десятки работников – есть вакансии

Несколько ведущих промышленных предприятий Карелии направили в службы занятости заявки для поиска специалистов на вакантные рабочие места.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

Вакансии есть филиале «Карельский» ПАО «ТГК-1» — 48 человек, АО «ПСК» — 37 человек, АО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» — 37 специалистов, АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») — 35 работников, Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» — 29 работников, ООО «Карельская фанера» — 27 человек. ООО «Петрозаводский машиностроительный завод «АВАНГАРД» — 14 работников. Какие специалисты нужны больше всего, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».