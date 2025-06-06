Ведущую в Карелию трассу на время перекроют

На трассе «Кола» разведут мост через реку Свирь из-за прохода шаланды.

На ведущей в Карелию федеральной трассе «Кола» будет произведена разводка моста. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение по трассе будет полностью перекрыто в течение 2 часов 11 июня. Разведен будет мост через реку Свирь возле города Лодейное Поле в Ленинградской области.

«В период с 12:50 до 15:00 для прохода вверх по реке шаланды „СБ-1640“ с максимальным высотным габаритом 20 метров, представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В управлении попросили учитывать эту информацию при составлении маршрутов.