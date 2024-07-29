Ведущую в Карелию трассу полностью перекроют на два с лишним часа

На реке Свирь разведут мост для пропуска яхты «Мария».

В Ленинградской области на ведущей в Карелию трассе «Кола» будет на 2 часа 10 минут перекрыто движения из-за разводки моста на реке Свирь в Лодейнопольском районе. Об этом сообщили в издании «47news» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Трассу перекроют 5 июля, в понедельник, с 12.50 до 15.00.

Причиной развода моста будет прохожддение вниз по течению реки яхты «Мария».