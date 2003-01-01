Вейпы «испаряются» с полок: россиян предупредили о дефиците и резком росте цен на электронные сигареты

Российский рынок электронных сигарет столкнулся с острым дефицитом и резким ростом цен. Покупатели с середины августа отмечают пустеющие полки вейп-шопов и табачных магазинов, а оставшиеся устройства и жидкости подорожали в полтора раза.

«Бизнес ФМ» решил разобраться в этом вопросе.

Как выяснилось, основная причина — ужесточение законодательства и введение уголовной ответственности за оборот немаркированной продукции, что вынудило продавцов массово убирать с витрин товары «серого» импорта.

По наблюдениям потребителей, к началу октября ассортимент вейпов и жидкостей резко сократился. Из крупных сетей практически исчезли популярные бренды, в наличии остались лишь устройства и жидкости низкого качества или по завышенным ценам.

Выделяют две составляющих этого феномена:

1. Рост акцизов. За два года ставка акциза на жидкости для вейпов выросла более чем вдвое — с 20 до 44 рублей за миллилитр. Это сделало легальный бизнес менее рентабельным.

2. Уголовная ответственность. Ключевым фактором стало введение в августе уголовной ответственности за оборот немаркированной продукции. За крупную партию (от 100 тыс. рублей) продавцам грозит до трех лет лишения свободы.

— 90% электронных сигарет на самом деле «черные». Это значит, что они оригинальные, с завода с Китая, но завозятся по параллельному импорту. То есть не платится акциз, завозятся через карго. Даже если на них была какая-то маркировка, то эта маркировка «Честного знака» была просто, грубо говоря, дубль или марка, но неправильная марка. Там нет, как положено, передачи с одной организации на другую, чтобы было видно все движение этого товара. Собственники магазинов испугались, не хотят получить срок за это. Плюс огромные штрафы. Все просто взяли и убрали эти электронные сигареты со своих полок. — рассказывает учредитель одной из табачных сетей.

«Белые» игроки рынка же теперь неконкурентноспособны. Легальные продавцы столкнулись с невозможностью конкурировать по цене. Основатель франшизы Pitersmoke Алексей привел пример: легальная одноразовая электронная сигарета Waka теперь стоит 2690 рублей, в то время как «серая» — около 1490 рублей.

Они жалуются, что им тяжело конкурировать с «серыми» из-за менее привлекательных цен. Но не все продавцы так считают.

— На смену уходящим брендам приходят другие, которые готовы работать по новым правилам… Мы находим достаточное количество легальной продукции. — говорит руководитель пресс-службы федеральной сети вейп-шопов «Good Vape» Екатерина Маркварт.

Однако, рынок может ждать новый удар. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который разрешит регионам вводить полный запрет на продажу вейпов. Среди первых инициаторов — Нижегородская, Тюменская и Вологодская области.

Ранее мы писали, что в Госдуме ждут и готовы поддержать законопроект о запрете продажи вейпов.