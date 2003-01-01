РЕКЛАМА
Реклама на сайте
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
«Я живу свою лучшую жизнь»: как петрозаводчанин пробился в самую престижную лигу смешанных единоборств
31 октября, 06:35 Статьи
Лекции про лес
Почему карельский лес — не копеечный, а доски — не золотые? Разбираем мифы лесной отрасли
30 октября, 17:26 Статьи
Честный взгляд
Дорога длиною в 10 лет: в Петрозаводске обсудили наболевшие вопросы «Резервного» и «Университетского»
29 октября, 18:58 Статьи
Новости

Подрядчика внесли в реестр недобросовестных за срыв благоустройства парка в Карелии

13:49

Карелия получит 1 млрд рублей на создание научного центра по разработке беспилотников

13:23

Рок-группы из Санкт-Петербурга съедутся на масштабный фестиваль в Петрозаводск

13:13

Бетховен, Чайковский, Рахманинов, Шнитке и Губайдулина – в Петрозаводске проходит фестиваль «Музыкальное обозрение — 2025. Opus 36»

13:02

Вейпы «испаряются» с полок: россиян предупредили о дефиците и резком росте цен на электронные сигареты

12:50

Житель Карелии украл кабель с бывшей работы

12:16

Врачи узких специальностей будут принимать петрозаводчан по выходным дням

11:50

В Петрозаводске восстановили движение по Судостроительной улице

11:42

Невиданный зверь: в Белом море выловили ромбовидного гостя

11:32

Десятилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе в Карелии

11:16

Законы для людей: В Пряже многодетная семья строит дом на бесплатном участке

11:05

За драку в баре житель Суорявского района отделался небольшим штрафом

10:52

37-летняя петрозаводчанка отдала мошенникам 6,5 миллионов рублей

10:31

Мужчина сорвался с жилого дома в Петрозаводске

10:07

Срок вступления новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили перенесут на декабрь

09:52

84-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

09:31

В Петрозаводске вновь проходят массовые проверки водителей

08:59

Названа дата проведения «Главной елки Карелии»

08:39

В Питкяранте сегодня простятся с погибшим на СВО Игорем Прошутиным

08:20

В автобусе в Карелии задержали находящуюся под воздействием аферистов девушку из Ленобласти

08:02

Александр Ханцевич возглавил карельское отделение «Союза пенсионеров России» «Северные колокола»

07:40

В Карелии появились три новых мастера спорта России

07:28

Власти Карелии усиливают охрану границы с Финляндией с помощью народных дружин

07:19

Турфирма бросила туристов с ребенком в Карелии из-за 18-минутного опоздания

06:56

От Петрозаводска до Лас-Вегаса: первый боец из Карелии в самой престижной лиге МMА рассказал о своем пути

06:40

Банки в одностороннем порядке меняют условия выданных кредитов

06:10

Блокировка номеров, «Честный знак» и взыскание долгов без суда: главные правовые изменения ноября 2025 года

00:10

Высокие награды накануне Дня народного единства вручили предприятиям и жителям Карелии

22:43

Мощнейший за 90 лет ураган разрушил на Кубе отель, где отдыхали российские туристы

22:10

Умеренно теплая погода в Карелии задержится еще на неделю

21:56

Суд в Карелии взыскал с матери более 6,7 млн рублей выплат за погибшего сына-военнослужащего

21:02

Найдено тело пропавшего без вести в Лахденпохском районе

20:02

Лесопромышленники развеяли миф, что забирают лес у государства за копейки, а доски продают втридорога

19:05

Рыбу включат в перечень продуктов при госзакупках питания в школах и больницах

17:30

Завод по переработке морских водорослей подключат к электросетям до конца ноября

17:22

Местами дождь и туман: прогноз погоды на 31 октября

17:00

Режим повышенной готовности в Карелии введен из-за смены подрядчика, ответственного за уборку дорог

16:38

На одной из улиц в городе Сортавала появится необычный дорожный знак

16:23

Карельскому ученому Николаю Филатову присвоили почетное звание «Заслуженный географ России»

16:02

Экомаршруты Карелии привлекли этим летом на 20% больше клиентов Билайна

15:53

В храмах Карелии вспомнили жертв политического террора

15:43

Глава Карелии Артур Парфенчиков добился получения инфраструктурного кредита в 1 млрд рублей для проектов в Арктике

15:21

Житель Петрозаводска потерял почти 5 млн рублей на фиктивных инвестициях

15:03

Россия сравнялась с Великобританией по числу долларовых миллиардеров

14:32

Памятник поэтессе Федосовой установили в Петрозаводске

14:00

Пригородные автобусы поменяют расписание в связи с ноябрьскими праздниками

13:45

Пенсионерка из Костомукши лишилась 2 млн рублей после общения со «службой доставки»

13:36

Женщину сбили во дворе дома в Петрозаводске

13:19

В полиции назвали виновника смертельного ДТП в Медвежьегорском районе

13:02

МЧС России дало советы родителям, как обеспечить безопасность детей на каникулах

12:42

В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным днем

12:36

Пропавший в Приладожье рыбак найден мёртвым в автомобиле

12:30

Первый мастер-класс проекта «Мастерская Победы» прошел в Петрозаводске

12:25

Проезд в пригородных автобусах Петрозаводска подорожает с 1 ноября

12:16

«Мёртвый сезон» наступил на Солнце

12:12

Минтруд разъяснил, можно ли уйти с работы раньше за счет сокращения обеденного перерыва

11:52

В России лишили гражданства выходцев из ближнего зарубежья

11:22

В Минздраве Карелии рассказали, какие медуслуги с 2026 года станут доступны бесплатно

11:11

Город на севере Приладожья вошёл в топ-10 популярных горнолыжных курортов России

10:52

Стали известны подробности ДТП в Медвежьегорске, где пострадал подросток

10:27

В Петрозаводске задержали серийного магазинного вора

10:11

Новый завод по выпуску газобетона в Карелии не может выйти на полную мощность из-за дефицита кадров

09:47

Жительницу Карелии задержали в аэропорту Пулково

09:31

В Петрозаводске проходит «Контроль трезвости»

08:59

В детских садах в Карелии выявили нарушения в питании и условиях содержания детей

08:39

Цифровой дневник медведицы Мани покажут в Ночь искусств в Водлозерском парке

08:20

Производство вакцины от вируса папилломы человека запустили в России

08:00

Мужчина в Карелии наловил рыбы на 138 тысяч рублей

07:40

Два пешеходных моста обновили в Медвежьегорске

07:20

Пропавшую в Ленобласти девушку нашли в Карелии

07:00

В Петрозаводске открыли памятную доску выдающемуся лесоводу и микологу Владимиру Шубину

06:40

ВОЗ: глобальное потепление каждую минуту приводит к смерти одного человека

00:10
Вейпы «испаряются» с полок: россиян предупредили о дефиците и резком росте цен на электронные сигареты
Сегодня 12:50 Общество
Поделиться

Российский рынок электронных сигарет столкнулся с острым дефицитом и резким ростом цен. Покупатели с середины августа отмечают пустеющие полки вейп-шопов и табачных магазинов, а оставшиеся устройства и жидкости подорожали в полтора раза.

фото: ©Столица на Онего/myneuralnetworks.ru

 «Бизнес ФМ» решил разобраться в этом вопросе.

Как выяснилось, основная причина — ужесточение законодательства и введение уголовной ответственности за оборот немаркированной продукции, что вынудило продавцов массово убирать с витрин товары «серого» импорта.

По наблюдениям потребителей, к началу октября ассортимент вейпов и жидкостей резко сократился. Из крупных сетей практически исчезли популярные бренды, в наличии остались лишь устройства и жидкости низкого качества или по завышенным ценам.

Выделяют две составляющих этого феномена: 

1. Рост акцизов. За два года ставка акциза на жидкости для вейпов выросла более чем вдвое — с 20 до 44 рублей за миллилитр. Это сделало легальный бизнес менее рентабельным.
2. Уголовная ответственность. Ключевым фактором стало введение в августе уголовной ответственности за оборот немаркированной продукции. За крупную партию (от 100 тыс. рублей) продавцам грозит до трех лет лишения свободы.

— 90% электронных сигарет на самом деле «черные». Это значит, что они оригинальные, с завода с Китая, но завозятся по параллельному импорту. То есть не платится акциз, завозятся через карго. Даже если на них была какая-то маркировка, то эта маркировка «Честного знака» была просто, грубо говоря, дубль или марка, но неправильная марка. Там нет, как положено, передачи с одной организации на другую, чтобы было видно все движение этого товара. Собственники магазинов испугались, не хотят получить срок за это. Плюс огромные штрафы. Все просто взяли и убрали эти электронные сигареты со своих полок. — рассказывает учредитель одной из табачных сетей.

«Белые» игроки рынка же теперь неконкурентноспособны. Легальные продавцы столкнулись с невозможностью конкурировать по цене. Основатель франшизы Pitersmoke Алексей привел пример: легальная одноразовая электронная сигарета Waka теперь стоит 2690 рублей, в то время как «серая» — около 1490 рублей.

Они жалуются, что им тяжело конкурировать с «серыми» из-за менее привлекательных цен. Но не все продавцы так считают.

— На смену уходящим брендам приходят другие, которые готовы работать по новым правилам… Мы находим достаточное количество легальной продукции. — говорит руководитель пресс-службы федеральной сети вейп-шопов «Good Vape» Екатерина Маркварт.

Однако, рынок может ждать новый удар. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который разрешит регионам вводить полный запрет на продажу вейпов. Среди первых инициаторов — Нижегородская, Тюменская и Вологодская области.

Ранее мы писали, что в Госдуме ждут и готовы поддержать законопроект о запрете продажи вейпов.

Обсудить (0) в ленту
Торговый центр начали строить в «Талоярви»
Все преимущества жизни в центре Петрозаводска смогут оценить будущие новоселы престижного дома «Аристократ»
Вадим Яковлев
предприниматель
«Единственное, что мы можем оставить после себя, это память»
Предприниматель из Кондопоги о том, почему решил заняться необычным благоустройством карельских поселков.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение