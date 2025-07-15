Великий комбинатор из Петрозаводска предстанет перед судом за незаконное обогащение почти на 200 миллионов рублей

Мужчина действовал в составе преступной организации, специализировавшейся на проведении нелегальных банковских операций.

В Петрозаводском городском суде рассмотрят дело 49-летнего местного жителя, незаконно обогатившегося на 188 миллионов рублей, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Карелии. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

— По версии следствия, в 2015 году подсудимый с целью личного обогащения вступил в преступную организацию, в составе которой в разное время было от 3 до 9 человек. Участники группировки осуществляли на территории г. Петрозаводска, Краснодарского края и Вологодской области незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, — рассказали там.

Клиентская база «компании» была весьма разнообразной — к услугам комбинаторов обращались как бизнесмены, так и представители учреждений, нежелающие платить налоги.

За время своего существования — с 2015 по 2019 год — организация нечестным путём заработала 188 миллионов рублей. Теперь дело одного из её резидентов готовят к слушанию.