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Великобритания ввела санкции против Абрамовича, Сечина, Миллера, Костина и Дерипаски

Новости. Политика
20:30, 10 Марта 2022
фото: © Gleb Garanich / REUTERS

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В черный список также попали председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев и глава «Транснефти» Николай Токарев.

Великобритания в четверг расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян. Как говорится в документе, опубликованном МИД королевства, под ограничения попали руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава банка ВТБ Андрей Костин, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, предприниматель Олег Дерипаска (EN+ Group), председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев и глава «Транснефти» Николай Токарев. Об этом информирует ТАСС.

Всем указанным лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, их активы в стране подлежат заморозке. Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами, что может существенно усложнить для Абрамовича продажу футбольного клуба «Челси» (Chelsea F. С.). Отдельно оговаривается, что самолеты, принадлежащие россиянам из «черного списка», могут быть изъяты британскими властями, если окажутся на территории королевства, даже в случае отсутствия владельца на борту.

«В рамках усилий правительства Великобритании, направленных на изоляцию [президента РФ Владимира] Путина и его окружения, активы этих олигархов в Великобритании, общая стоимость которых составляет около 15 £ млрд, будут заморожены. Им запрещено совершать сюда поездки, а британские граждане или компании не могут вести с ними дела», — говорится в сообщении Форин оффиса.

Британский премьер Борис Джонсон, комментируя введенные санкции, пообещал продолжать преследовать граждан России, которые поддерживают проведение военной операции на Украине. «Сегодняшние санкции — последний из шагов Великобритании, проявляющей непоколебимую поддержку украинского народа», — заявил глава британского правительства.

Всего с момента начала военной операции на Украине Великобритания ввела санкции против 220 физических и юридических лиц из России. Всего же в санкционном списке Лондона сейчас числятся более 500 российских физических и юридических лиц. Помимо этого, санкции были введены против ЦБ РФ и ряда российских банков, британское небо закрылось для российских самолетов, в портах был введен запрет на заход российских судов.

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