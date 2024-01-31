«Великолепная семерка» снеговиков украсила набережную Петрозаводска

Скульптуру установили у здания мировых судей карельской столицы.
В сообществе «Весь Петрозаводск | Карелия» опубликовали семейную фотографию снеговиков, которых петрозаводские умельцы слепили возле здания мировых судей на набережной Гюллинга.
«Скульптура „Великолепная семерка“ выполнена в Петрозаводске на набережной Гюллинга, у здания мировых судей», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как чиновники карельского Госкомитета приняли участие в миссии «Найти снег и уничтожить!»
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