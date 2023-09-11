Великолепное полярное сияние озарило небо над городом в Карелии

Чарующие снимки были сделаны в Медвежьегорске.
В паблике «Подслушано в Медвежьегорске» были опубликованы снимки полярного сияния. Удивительное небесное явление попало на камеру минувшей ночью, примерно в 1.20, как уточнили авторы снимков.
Ранее в паблике «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» предупредили, что ночью ярчайшее сияние будет видно практически по всей территории России. Причиной этого стала ударная волна солнечного ветра, прибывшая накануне к Земле.
Ранее известный карельский фотограф поймал невероятно мощное полярное сияние в апрельском небе.
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