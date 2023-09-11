Великолепное полярное сияние озарило небо над городом в Карелии

Чарующие снимки были сделаны в Медвежьегорске.

В паблике «Подслушано в Медвежьегорске» были опубликованы снимки полярного сияния. Удивительное небесное явление попало на камеру минувшей ночью, примерно в 1.20, как уточнили авторы снимков.

Ранее в паблике «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» предупредили, что ночью ярчайшее сияние будет видно практически по всей территории России. Причиной этого стала ударная волна солнечного ветра, прибывшая накануне к Земле.

Ранее известный карельский фотограф поймал невероятно мощное полярное сияние в апрельском небе.