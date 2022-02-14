Велодорожка в 11 км появится на трассе «Петрозаводск–Лососинное»

В 2022 году отремонтируют более 277 километров карельских дорог, сообщили в Минтрансе республики.

В нынешнем году продолжатся работы на трассах, которые ведут к самым известным туристическим объектам республики. Так, протяженность второго участка ремонта в направлении музея-заповедника «Кижи» составит 38 километров. К 2023 году дорога Медвежьегорск–Толвуя–Великая Губа будет обновлена полностью. Она входит в 140-километровый сухопутный туристический маршрут до побережья Онежского озера, который стал доступным благодаря строительству дороги Великая Губа–Оятевщина.

В Прионежье завершится ремонт последнего участка автодороги Соломенное–Ялгуба–Суйсарь протяжённостью 11 км, который обеспечивает подъезд к горнолыжному центру «Ялгора». В Олонецком районе продолжатся работы на трассе Олонец– Пяткяранта–Леппясилта, ведущей к популярным местам отдыха в Приладожье (4,3 км). Более привлекательным для велотуризма станет направление «Петрозаводск–Лососинное»: вдоль региональной магистрали обустроят велодорожку протяжённостью более 11 км.

Ранее сообщалось, в Карелии ищут подрядчика, готового за миллиард рублей отремонтировать участок дороги к границе с Финляндией.