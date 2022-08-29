Велосипед украли из торгового зала магазина в Петрозаводске посреди рабочего дня

Сотрудники полиции Петрозаводска задержали подозреваемого в краже велосипеда, выставленного на продажу в одном из магазинов города.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Кража в торгово-развлекательном центре была совершена в разгар рабочего дня. Причинённый фирме ущерб оценили в 16 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель города, ранее неоднократно судимый за кражи. После задержания он рассказал, что велосипед продал, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.