Велосипед украли из торгового зала магазина в Петрозаводске посреди рабочего дня

Сотрудники полиции Петрозаводска задержали подозреваемого в краже велосипеда, выставленного на продажу в одном из магазинов города.
Об этом сообщили в МВД Карелии.
Кража в торгово-развлекательном центре была совершена в разгар рабочего дня. Причинённый фирме ущерб оценили в 16 тыс. рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель города, ранее неоднократно судимый за кражи. После задержания он рассказал, что велосипед продал, а деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело.
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