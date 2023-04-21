Велосипедист чуть не погиб под колесами грузовика на оживленном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель бортового грузовика пролетел на красный свет и на скорости задел велосипедиста.
В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео инцидента на пересечении проспекта Александра Невского с улицей «Правды» в республиканской столице.
Из видеоролика следует, что автомобилист за рулем большегруза Mercedes начал движение на мигающий «желтый», но продолжил уже на запрещающий сигнал светофора.
В этот момент дорогу начал переходить велосипедист, держа велосипед за руль. Грузовик задел переднее колесо велосипеда.
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