Велосипедист чуть не погиб под колесами грузовика на оживленном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель бортового грузовика пролетел на красный свет и на скорости задел велосипедиста.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео инцидента на пересечении проспекта Александра Невского с улицей «Правды» в республиканской столице.



Из видеоролика следует, что автомобилист за рулем большегруза Mercedes начал движение на мигающий «желтый», но продолжил уже на запрещающий сигнал светофора.



В этот момент дорогу начал переходить велосипедист, держа велосипед за руль. Грузовик задел переднее колесо велосипеда.