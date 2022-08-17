Велосипедист перелетел через автомобиль после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Первомайском проспекте велосипедист врезался в легковой автомобиль.

Авария с участием велосипедиста и легкового автомобиля произошло сегодня. 24 августа, в 8.05 на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Кондопожская. Автомобиль не предоставил преимущества велосипедисту. Об этом пишет ДТП ПТЗ.

ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог: «легковушка» совершала левый поворот на улицу Кондопожская. В это же время велосипедист двигался во встречном направлении. От удара велосипедист перелетел через капот машины и упал на проезжую часть. Мужчина смог подняться и прихрамывая дошел до своего велосипеда, который впоследствии отвез на газон.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».

Ранее сообщалось, в Петрозаводске автомобиль сбил велосипедистку на тротуаре.