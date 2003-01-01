Велосипедист протаранил скандальный шлагбаум в Петрозаводске

Водитель велосипеда пробил шлагбаум, перекрывавший въезд на территорию ЖК «Александровский» в столице Карелии.

9 ноября в 00:31 неизвестный велосипедист на скорости пробил шлагбаум, установленный на въезде в ЖК «Александровский» в Петрозаводске. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Протаранив устройство, мужчина упал на землю, затем быстро встал на ноги и скрылся с места ДТП.

Напомним, летом этого года возле дома № 4 по улице Казарменской в столице Карелии появился шлагбаум, перекрывший дорогу всем, кроме жильцов новостройки. Несмотря на то, что огороженная территория считается жилой зоной, которую запрещено использовать для сквозного проезда автомобилей, устройство стало причиной бурных дискуссий в социальных сетях. Водителей, вынужденных объезжать улицу, категорически не устраивал факт наличия ограды. Собственники квартир, в свою очередь, хотели добиться тишины и сохранности асфальтового покрытия, за содержание которого они платят самостоятельно.

