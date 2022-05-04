Велосипедист сбит на кольцевой дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Петрозаводске в результате дорожной аварии травмирован велосипедист.

Авария произошла вечером в пятницу, шестого мая, в Петрозаводске на пересечении улиц Лососинское шоссе и Лесной проспект.

По предварительным данным ГИБДД, 30-летний водитель «Audi», при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении велосипедисту. Водитель автомобиля столкнулся с ним.

41-летний мужчина на велосипеде получил травмы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк». Ролик опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».