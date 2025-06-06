Велосипедиста в Петрозаводске увезли на скорой после столкновения с автомобилем

Сегодня, 19 июня, на проспекте Александра Невского сбили велосипедиста.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении «Столицы на Онего».

Водитель черной иномарки, двигаясь вверх, совершал левый поворот. В этот момент 66-летний велосипедист спускался по проезжей части. Водитель авто не стал пропускать двухколесное транспортное средство. Произошло столкновение. Велосипедист перелетел через авто и сильно ударился об асфальт, видимо, повредив шею. Сам он не смог подняться. Вскоре его увезли на машине скорой в больницу.

Как сообщили «Столице на Онего» в больнице скорой помощи, его состояние не тяжелое. Он находится в профильном, то есть в общем отделении.

Ранее мы рассказывали об аварии на улице Ленинградской, где Kia Rio сбила электровелосипед с двумя подростками. 17-летний водитель велосипеда и его 16-летний пассажир получили травмы.