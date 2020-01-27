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Велосипедистка бросила спорт ради работы моделью в жанре ню (ФОТО)

Новости. Общество
23:30, 27 Января 2020
фото: © Instagram / luciajavorcekova
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Люсия Яворчекова из Словакии нашла себя в жанре ню и нисколько не жалеет о своём выборе.

Люсия Яворчекова – одна из немногих словацких моделей, которая может похвастаться 1,4 миллиона подписчиков в Instagram, пишет Life.

Карьеру модели девушка начала в 2007 году. После первой же съёмки её пригласили на фотосессию в журнал Playboy. Люсия продолжает сниматься в жанре ню, а также рекламировать нижнее бельё и купальники.

Поддерживать великолепную форму Люсии помогают регулярные занятия в тренажёрном зале.

Раньше модель увлекалась ещё и велоспортом, но потом оставила его, чтобы уделять больше времени фотосессиям и продвижению своих профилей в соцсетях.

Несмотря на свой образ роковой обольстительницы, Люсия – за семейные ценности. Она замужем с 2015 года. Пара воспитывает дочь Елену.

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