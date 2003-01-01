Велосипедистка Ирина Цепек стала первой в Карелии женщиной, кто получил титул суперрандоннера.
В Минфине Карелии рассказали, какие поддельные банкноты встречаются чаще на Северо-Западе
Велосипедистка из Петрозаводска получила титул суперрандоннера
Число столкновений на дорогах выросло в два раза
Опасных жуков-усачей обнаружили в вырубленных в Кондопожском районе деревьях
Девочки-подростки подрались в Костомукше
В Сегежском районе вновь отменили рейс до Валдая
Сборщики ягод могут заработать в Карелии до 750 тысяч рублей
Прокуратура заинтересовалась пожаром на мусорном полигоне в Кондопожском районе
В Минсельхозе Карелии ответили на жалобы жителей по поводу свалки мертвой форели в Приладожье
Двое детей и водитель получили травмы в ДТП в Питкярантском районе
Программу расселения аварийного жилья Артур Парфенчиков обсудил с Министром строительства РФ
Роспотребнадзор помог покупателю вернуть деньги за неисправный товар
«Лето продолжается»: в Карелии пройдут дожди с грозами и потеплеет до +25℃
Жительница Кондопоги прошла в финал федерального проекта «Перепой звезду»
Доходы карельских узников выросли на 59%
Пропавшие туристы из Апатитов вышли на связь
«Ночь физкультурника» собрала в Петрозаводске более 800 участников
Клещи атакуют Карелию: 53 новых укуса за неделю
Экспорт древесины из Карелии в ОАЭ и Египет вырос более чем на 80%
Элиссан Шандалович провел встречу с главами поселений Медвежьегорского района
Сбер и GigaChat рассказали о лучших локациях Карелии для бюджетного отдыха
Избившую двухмесячную дочь петрозаводчанку оставили под стражей
Родные пропавших из Апатитов туристов рассказали, где могут быть их близкие
По соседству с Карелией поезд переехал ноги уснувшего на путях молодого человека
В Карелии за выходные потушили семь лесных пожаров
На трассе Кочкома — госграница автомобиль улетел в кювет
У карельских медвежат в тверском центре спасения началась яблочная пора
В Петрозаводске сбили подростков на велосипеде и самокате
Предприимчивый кондопожанин обогатился на 10 тысяч рублей после похода в алкомаркет
Праздник в селе Реболы познакомил гостей с карельскими ремеслами
Нетрезвый мотоциклист вылетел в кювет, уходя от погони в Карелии
В Ленобласти трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа
Стало известно состояние рабочего, который упал с лесов во время ремонта школы в Сегеже
Карелия вошла в число регионов с наибольшей аварийностью на дорогах
Пожар на трансформаторной подстанции в Лахденпохье ликвидирован
Национальный парк в Карелии получит грант на 18 млн рублей
Минпросвещения утвердило сроки учебного года для российских школ
Город в Карелии остался без света из-за пожара на трансформаторной подстанции
Карельский тракторист занял 4-е место на чемпионате России по пахоте
В карельском поселке установили уличное освещение по просьбе жителей
В Карелии разыскивают пропавших супругов из Мурманской области
Синие киты сократили «пение» на 40% из-за потепления океана
Космонавт Песков вернулся на Землю на корабле Crew Dragon
Скончался конструктор космической техники Владимир Асюшкин
Погиб известный российский театральный режиссер Юрий Бутусов
Фестиваль «Ночь физкультурника» завершился увлекательным ночным трейлом
ЧП в Сегеже: рабочий упал с лесов во время ремонта школы
Мужчина, бродивший в крови по ночному Петрозаводску, скончался
Рабочий упал с лесов на строительстве часовни в Петрозаводске
Жительница Петрозаводска в порыве гнева ударила мужчину ножом в челюсть
Ливневые дожди с грозами и до +25 ℃ прогнозируют в Карелии 11 августа
Люди пострадали в ночном ДТП в Прионежском районе
Расписание электрички в Карелии изменится
Старинную финскую школу в Лахденпохье продают за 45 миллионов рублей
В Минздраве ответили на жалобы жителей Пудожского района по поводу состояния одного из ФАПов
Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях света
Водитель — самая востребованная профессия Карелии
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в черной куртке и серых штанах
Мошенники украли 6,3 миллиардов рублей у жителей России за последние три месяца
У жительницы Кондопоги мошенники украли более 900 тысяч рублей
Для тушения пожаров в Медвежьегорске будут использовать экскаватор
В центре Белграда обнаружили британскую авиабомбу времён Второй мировой войны
В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах
Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом на борту вернулся на Землю
