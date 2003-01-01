Велосипедистка из Петрозаводска получила титул суперрандоннера



Ирина Цепек приняла участие в веломарафоне в Ленобласти. Она проехала кольцевой бревет в 400 км. Он стал четвертым в сезоне. До этого были Гирвасский на 200км, Сортавальский на 300 км и Карельский на 600 км.



- Знаменательный день в рандоннёрском (веломарафонском) движении в Карелии. Ирина Цепек — первая жительница Карелии, кто выполнила норматив суперрандоннёра, - рассказал один из организаторов марафона Владимир Басунков.

Суперрандоннер — это звание, присуждаемое тому, кто за сезон (год с 1 ноября по 31 октября) успешно преодолеет в лимит 4 дистанции 200, 300, 400, 600. Подобным званием может похвастаться далеко не каждый. В стране, говорит Владимир, только несколько сотен суперрандоннеров.