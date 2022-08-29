Велосипедистку едва не задавило рухнувшим деревом на острове Валаам в Карелии (ВИДЕО)

На Валааме обрушилось дерево и чуть не раздавило проезжавшую мимо женщину на велосипеде.

Паломница во время посещения острова Валаам попросила запечатлеть ее катающейся на велосипеде. В момент съемки ролика рядом с ней рухнуло дерево. Видео опубликовано в сообществе «Валаамский монастырь».

«Видео прислала благочестивая паломница, которая вместе с супругом первый раз посетила Валаам. Она попросила своего мужа снять на память, как она едет на велосипеде, и в этот момент произошел такой случай», — гласит текст поста.