Велосипедистов и самокатчиков в Карелии ждут массовые проверки на дорогах

С 1 по 3 августа по всей Карелии пройдут рейды ГИБДД по профилактике нарушений ПДД со стороны водителей велосипедов, электросамокатов и мотоциклов.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

С нарушителями ПДД проведут беседы и разъяснят действующее законодательство по использованию перечисленных видов техники. В профилактических рейдах примут участие представители общественности. Актуальные вопросы по теме обсудят в эфире радиопрограммы сотрудники Госавтоинспекции и участники мотосообществ республики.

А по телефону горячей линии ГИБДД любой желающий сможет получить ответы на вопросы по использованию мототранспорта, велотехники и других средств передвижения.