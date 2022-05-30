Велосипедистов Петрозаводска проверяют, не находятся ли они в розыске

Сотрудники Госавтоинспекции просят велосипедистов с пониманием отнестись к кратковременным остановкам.
Ежедневно в Петрозаводске к административной ответственности привлекаются велосипедисты, нарушающие ПДД при пересечении дороги.
За выходные дни в отношении 14 велосипедистов вынесены постановления об административных правонарушениях.
Кроме этого, на маршрутах патрулирования автоинспекторы проверяют велосипеды на предмет нахождения в розыске.
Велосипедистов просят с пониманием отнестись к кратковременной остановке сотрудником ГИБДД.
Госавтоинспекция Петрозаводска также проводит разъяснительную работу с велосипедистами. Любителям двухколесного транспорта инспекторы напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения, обязанности спешиваться на пешеходных переходах, быть предельно внимательными.
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