Велосипедистов Петрозаводска проверяют, не находятся ли они в розыске

Сотрудники Госавтоинспекции просят велосипедистов с пониманием отнестись к кратковременным остановкам.

Ежедневно в Петрозаводске к административной ответственности привлекаются велосипедисты, нарушающие ПДД при пересечении дороги.

За выходные дни в отношении 14 велосипедистов вынесены постановления об административных правонарушениях.

Кроме этого, на маршрутах патрулирования автоинспекторы проверяют велосипеды на предмет нахождения в розыске.

Велосипедистов просят с пониманием отнестись к кратковременной остановке сотрудником ГИБДД.

Госавтоинспекция Петрозаводска также проводит разъяснительную работу с велосипедистами. Любителям двухколесного транспорта инспекторы напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения, обязанности спешиваться на пешеходных переходах, быть предельно внимательными.