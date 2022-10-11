Вепсский музыкант рассказал о том, что объединяет народы Карелии

В России отмечают День народного единства.

Жители России отмечают День народного единства. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда россияне доказали, что народное единство способно побороть любого сильного врага.



Но сегодня принято вспоминать не о вражде, а о том, что объединяет людей разных национальностей, живущих в России.



«Легче всего это проследить на примере языков, но и в других сферах это присутствует, – говорит создатель вепсской музыкальной группы «Noid» Владимир Соловьев. – У нас в некоторых композициях у нас звучит калюка – обертоновая флейта. Она считается финским инструментом, но я не исключаю, что у вепсов такая флейта тоже была. Например, кантеле есть как у финнов и карелов, так и у вепсов. Еще используем йоухикко – финский национальный инструмент, он очень гармонично ложится в нашу аранжировку».



Сейчас эти народные инструменты живут, благодаря карельским мастерам, которые делают их своими руками. В мастерской национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» работают лучшие карельские мастера. Мастер Александр Фролов сделал свое первое кантеле ровно 30 лет назад. Он знает особенности и историю каждого музыкального инструмента.



«В мастерской изготовляем диатонические инструменты: пяти-, семи-, и десятиструнное кантеле, а также концертные хроматические инструменты – кантеле-прима и кантеле-альт, также карело-финское йоухикко в двух разновидностях. Вепсские гусли мы не делаем. Вепсский инструмент бытовал очень давно. Лично я исторических источникови фотографий древнего инструмента не видел. В 90-е появилась идея воссоздать вепсский инструмент. Тогда ученые нашли чертежи, по которым было изготовлено достаточно большое количество инструментов с вепсскими особенностями», ― рассказал Александр Фролов.



Мастер музыкальных инструментов ансамбля «Кантеле» Андрей Смолин делает музыкальные инструменты уже 15 лет и отмечает, что у всех инструментов есть свой промежуток времени изготовления.



«На создание хроматического кантеле может уйти около месяца, а пяти-, десятиструнное кантеле мы изготавливаем в течение трех недель. Сначала идет подготовка материала, отдельных элементов, а затем создание заготовки корпуса будущего инструмента. Параллельно в мастерской может изготавливаться несколько модификаций инструмента», ― рассказал мастер Андрей Смолин.



Мастера делают уникальные музыкальные инструменты, а музыканты сохраняют и развивают традиции игры на них.



«Сейчас кантеле и другие народные инструменты используют фольклорные коллективы, исполняющие аутентичную музыку, – продолжает Владимир Соловьев. – А если говорить о музыке современной, то тут без взаимопроникновения не обойтись. Если углубляться в историю музыки, то мы увидим, что уже в XIX веке традиционный инструмент кантеле начинает вытесняться русской балалайкой, а к началу ХХ века в вепсских деревнях повсеместно зазвучала гармонь».



Сейчас в России проживают 190 народов, каждый из которых имеет собственную культуру, традиции и обычаи. Их объединяет одно: принадлежность к России.