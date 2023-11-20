Вепсский народный хор, который представил Карелию на всероссийском фестивале, стал обладателем Гран-при

Конкурс проходил в Москве с 16 по 18 ноября.

Вепсский народный хор стал обладателем Гран-при конкурса «Сияние Севера», сообщили в Минкультуры Карелии.





Как рассказали в источнике, конкурс проходил в Москве с 16 по 18 ноября в рамках проекта «Традиции и современные тенденции танцевально-песенной культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», реализуемого при поддержке Министерства культуры России.



Кроме того, коллектив принял участие в научно-практическом семинаре «Танцевально-песенный фольклор коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: актуальные вопросы сохранения и развития», а руководитель хора Людмила Мелентьева провела мастер-класс «От истоков до сценического воплощения».