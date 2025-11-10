Вепсы могут получить бесплатный участок земли на пчеловодство или художественные промыслы

Вепсам напомнили, что они имеют право на получение земли в местах традиционного проживания для разития ремесел и сельского хозяйства.

Вепсы включены в Единый перечень коренных малочисленных народов России. Они имеют право на получение земельных участков в безвозмездное пользование сроком до 10 лет, напомнили в минимущество Карелии.

— Льгота распространяется на вепсов, постоянно проживающих в местах традиционного проживания. Это территории Шокшинского, Шелтозерского и Рыборецкого вепсских сельских поселений в Прионежском районе, — рассказал Министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий.

Участки предоставляются исключительно для развития традиционных форм хозяйства. Они утверждены правительством России. В список входят 12 видов деятельности, в том числе: животноводство, пчеловодство и бортничество, земледелие (огородничество), художественные промыслы и народные ремесла.

Форма заявления доступна на сайте Управления земельными ресурсами. Помимо него нужно предоставиь паспорт, справку о принадлежности к коренному малочисленному народу, отметку о регистрации на указанных территориях и подтверждение о намерении заниматься традиционными видами деятельности.

В 2024 и 2025 годах было заключено 4 договора безвозмездного пользования. Ранее в Петрозаводске прошел Всероссийский культурный форум малых народов.