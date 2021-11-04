Верблюжонок помог многодетной семье в Карелии достичь финансового успеха

Многодетная семья в Кемском районе с помощью социального контракта создала экоферму, куда водят экскурсии к редким животным.

В агентстве занятости населения Кемского района рассказали историю создания «ЭКО-фермы» в Кеми. Семейное предприятие основали многодетные супруги Константин и Марина Щауловы. И родители, и четверо их детей любили животных, поэтому сначала в доме появились собаки и кошки, а затем хорьки, еноты, северные олени, пони, лошади и даже страусы и суррикаты.

В сентябре 2021 года Константин Щаулов зарегистрировался в качестве самозанятого и создал «ЭКО-ферму», а также оформил социальный контракт в Отделении по работе с гражданами Центра социальной работы Карелии.

Госпомощь по контракту — 250 тысяч рублей — была потрачена на покупку верблюжонка породы Калмыцкий бактриан и его доставку до фермы в Кеми. Константин уверен, что верблюжонок поможет сделать любимое дело финансово успешным

«ЭКО-ферма» расположена в Кеми и представляет собой ряд помещений: постройка для содержания страусов с вольером, конюшня для лошадей с левадой, крольчатник, вольер с северными оленями, отдельное помещение с енотами, сурикатами и хорьками. На территории фермы есть места для отдыха, весëлых игр и пикника, есть небольшое футбольное поле и место для стрельбы из лука. На территории фермы проводятся ознакомительные экскурсии к редким животным, катания на лошади и пони.

Константину с супругой Мариной в уходе за всеми животными с удовольствием помогают дети-школьники.

Информацию о соцконтракте можно получить, задав вопрос в группе Центра социальной работы.