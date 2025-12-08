О своей отставке Зубов заявил 15 апреля. Но, как позже выяснилось, к этому времени за работой главы внимательно наблюдала прокуратура. Итоги этого профессионального любопытства стали понятны в минувшем сентябре: экс-чиновника привлекли к ответственности за то, что он в течение года сам себе начислял дополнительные выплаты и надбавки. Рассказываем подробнее версию прокуратуры.

Как показывает опыт, дело затянется на месяцы. Так что пора восстановить в памяти, в чем именно «государево око» уличило чиновника — и не только его. Напомним: Алексей Зубов возглавил Пудожский район в конце 2022 года. До этого он был заместителем руководителя района по вопросам ЖКХ и инфраструктуры, и даже стал суперфиналистом конкурса «Лидеры Карелии». Но в апреле этого года глава ушел в отставку. Вроде как по собственному желанию, а вроде как и не очень.

Районная прокуратура этот факт выявила, оспорила, и суд первой инстанции встал на ее сторону. Но бывший глава района, видимо, посчитал вердикт неправильным, и подал апелляционную жалобу.

В минувший понедельник, 8 декабря, в Верховном суде Карелии состоялось первое заседание по делу о неосновательном обогащении, которое, по версии надзорного ведомства, допустил экс-глава Пудожского района Алексей Зубов путем начисления самому себе различных дополнительных выплат.

Верховный суд Карелии начал рассматривать дело экс-главы Пудожского района о премиях для самого себя

